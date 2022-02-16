Нестеров о матче с Данией: «Нервничали в последние минуты, шайба скакала у наших ворот»

Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу над Данией (3:1) в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2022.

«Много бросали, но почему-то мало забивали. Нам нужно лучше играть у ворот, контролировать отскоки.

После того, как датчане забили нам, мы отдали инициативу, но затем вновь забили. Хотя в последние минуты мы нервничали, шайба скакала у наших ворот.

Нет, мы не думали, что уже вышли в полуфинал. Просто датчане прибавили, а мы зачем-то шайбу откидывали, а не дорожили ей.

На Олимпиаде все соперники хорошие. Мы играем все лучше на этом турнире, создаем моменты. Нужно только реализовывать их», – сказал Нестеров.

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