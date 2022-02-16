Кожевников об 1/2 финала Олимпиады: «Главное – победа. Неважно, как она будет достигнута. Надо играть в свою игру, пусть она и неказистая»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями о том, что в полуфинале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с победителем пары Швеция – Канада.

«Тяжело сказать, кто будет следующим соперником сборной России. Кто ожидал, что словаки обыграют американцев? Канадцы будут играть со шведами, это тоже сильная команда.

Нам без разницы, с кем играть! Надо выходить, побеждать и попадать в финал. Надо играть в свою игру, пусть она и неказистая. Все забывают, что 15-20 лет назад была совсем другая команда и другие игроки. А сейчас что есть, то есть.

Самое главное – победа, а то, как она будет достигнута, это уже неважно. У нас одна команда, за нее нужно переживать и к ней надо нормально относиться», — сказал Кожевников.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией

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