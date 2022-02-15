Гимаев-младший о Дании: «Их нельзя недооценивать. Происходит рост европейского хоккея: все команды выровнялись»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор высказался в преддверии четвертьфинала Олимпиады-2022 между командами России и Дании.

«Мы уже играли с Данией, поэтому знаем, что это непростая команда. Это не та Дания, которая была раньше.

Сейчас вообще происходит рост европейского хоккея: все команды выровнялись, поэтому к каждой из них относиться нужно особенно серьезно.

Датчане это доказали, выиграв три встречи из четырех на . Они уступили только нашей сборной, да и то в упорной борьбе.

Россия, конечно, фаворит в четвертьфинале, но Данию нельзя недооценивать. Мы видим, сколько команд на этом обожглось. Они уже обыграли чехов, швейцарцев и латышей.

У датчан есть сильные стороны: хорошая организация игры, невероятная реализация моментов, они строго играют в обороне.

В матче с Латвией они реализовали все свои моменты: три момента – три шайбы, с чехами у них было два момента – две заброшенные шайбы. Встреча со швейцарцами тоже не исключение», – сказал Гимаев-младший.