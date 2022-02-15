Николишин о матче с Данией: «Россия обречена играть первым номером, взламывать очень упорную и вязкую оборону»

Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

На групповом этапе турнира Дания проиграла России (0:2).

– Кому из соперников больше на руку опыт группового этапа? Кто кого больше изучал в первом матче?

– Понятно, что сборную России всегда изучать проще. Так десятилетиями складывалось, что наша команда на виду на любом турнире. Она более заметная. Поэтому у нас нет особых секретов и сюрпризов для соперника. Датчане нашу игру, конечно, больше изучают.

– Но почему так получается?

– Потому что в этом четвертьфинале наша команда будет играть с позиции силы. Это изначально все понимают. Просто потому, что мы в хоккее более авторитетны. Именно поэтому нам бывает и сложно играть против таких команд, как Дания, Швейцария, Латвия… Мы против них обречены играть первым номером и, соответственно, взламывать очень упорную и вязкую оборону. При том, что датчане защищают свои ворота очень самоотверженно.

Вот даже сегодня, играя против латышей, они ни разу на индивидуальные действия не сбились. Все – только ради команды. Такая тактика соперника – плохо для нас. Чем терпеливее он действует, тем сложнее даются победы. Вот почему мы финнам часто проигрываем решающие матчи на чемпионатах мира или Олимпийских играх? Они в первую очередь очень терпеливы.

– Из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что борьба в нашем четвертьфинале будет очень упорной.

– Однозначно. Если мы не забьем гол на старте матча или хотя бы в первом периоде, то потом будем ковыряться. Очень важно быстро оборону соперника взломать, заставить его отойти от привычной тактики. Если не поведем в счете, нам потом очень трудно будет. Датчане ведь ни одной игры на турнире не провалили! – сказал Николишин.