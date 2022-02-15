Куликов о Капризове: «Он знает, что ему нужно набирать очки в каждом матче. Чем больше мы просим от него, тем эффективнее он старается играть»

Защитник «Миннесоты» поделился мнением о форварде команды .

«Каждый гол имеет значение, и мы все вместе прикладываем усилия для победы. Но Кирилл знает, что ему нужно набирать очки в каждом матче, и он принимает этот вызов. Мне кажется, что чем больше мы просим от него, тем эффективнее и результативнее он старается играть.

Кирилл – настоящий боец, он любит соревноваться. Я вижу, что его еще больше заводят те моменты, когда он начинает показывать более силовой и мощный хоккей. Или когда соперник начинает играть против него слишком жестко. Он получает удовольствие от этого и как будто подпитывается этим.

И также он получает дополнительную энергию от соперничества с другими игроками топ-уровня. В таких условиях он играет только лучше», – сказал Куликов.

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