Болди – 2-й игрок в истории «Миннесоты» с хет-триком в 20 лет. Его 4 очка в матче против «Детройта» – рекорд клуба для новичков

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Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (7:4). 

12-й номер драфта-2019 установил клубный рекорд по очкам для новичков за одну игру – ранее никто не набирал более 3 (Кирилл Капризов в прошлом сезоне сделал это трижды). 

Кроме того, Болди (20 лет 315 дней) стал вторым в списке самых молодых игроков «Уайлд», сделавших хет-трик. Его опередил только Мариан Габорик (2002 год, 20 лет 24 дня). 

В активе Болди стало 14 (7+7) очков в 13 матчах текущего сезона. 

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