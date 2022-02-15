Болди – 2-й игрок в истории «Миннесоты» с хет-триком в 20 лет. Его 4 очка в матче против «Детройта» – рекорд клуба для новичков

Форвард «Миннесоты» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (7:4).

12-й номер драфта-2019 установил клубный рекорд по очкам для новичков за одну игру – ранее никто не набирал более 3 ( в прошлом сезоне сделал это трижды).

Кроме того, Болди (20 лет 315 дней) стал вторым в списке самых молодых игроков «Уайлд», сделавших хет-трик. Его опередил только (2002 год, 20 лет 24 дня).

В активе Болди стало 14 (7+7) очков в 13 матчах текущего сезона.