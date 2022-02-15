Фетисов о матче с Данией: «Неуступчивая команда, будет непросто. Главное, чтобы не было недонастроя»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

– Мы уже играли с Данией на этом олимпийском турнире. Команда интересная, самобытная, неуступчивая. Поэтому будет непросто.

– Главное, чтобы со стороны сборной России не было недонастроя?

– Какой может быть недонастрой в четвертьфинале Олимпиады? Главное, чтобы не было недонастроя, были дисциплина, самоотдача, и лидеры сборной уже должны играть по-другому в матчах на вылет. Так что много что должно быть. Надеюсь, что мы пройдем четвертьфинал, – сказал Фетисов.