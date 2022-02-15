Никишин об игре в 1-й паре на Олимпиаде: «Почему-то не в шоке, спокойно отношусь. Если доверяют, надо играть»

Защитник сборной России Александр Никишин поделился впечатлениями от выступления на -2022 в Пекине.

«Волнение у меня бывает, наверное, только в первые 5 секунд, когда на лед выхожу. Я почему-то не в шоке, что играю в первой паре на Олимпиаде, спокойно отношусь.

Если доверяют, надо играть, значит. После ошибки в игре с датчанами не думал, что могут меня посадить. Посадили бы, не обижался бы. У меня претензий вообще к себе достаточно.

Думаю, в КХЛ могли бы дать Томашу Гике две минуты штрафа за симуляцию в овертайме, когда я удалился.



На турнире я больше всего общаюсь с Арсением Грицюком, мы ровесники же. А живу в комнате со Славой Войновым, Егором Яковлевым и Никитой Нестеровым. Мы сами захотели так поселиться. Да, чувствуется, что со старшими нахожусь», – рассказал Никишин.