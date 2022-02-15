Никита Нестеров: «Уровень на Олимпиаде определенно выше, чем в КХЛ. Здесь меньше времени на принятие решения»

Защитник сборной России и ЦСКА Никита Нестеров сравнил уровень и Олимпиады-2022 в Пекине.

– Насколько ощущается разница между уровнями КХЛ и Олимпиады?

– Уровень здесь, определенно, выше, чем в КХЛ. На Олимпиаду приехали лучшие хоккеисты, которые могли сюда попасть. Здесь меньше времени на принятие решения. Приходится быстрее думать, отдавать пас или, если не получается, бросить шайбу в стекло.

– Первое большинство на турнире реализовали после вашего броска. Как преодолевали эту проблему?

– Работали над этим. Не все получалось. Где-то давали лишний пас, хотя надо больше бросать по воротам. После бросков соперник чаще бегает и, соответственно, больше устает, а в их структуре образуются дыры.

– критиковал себя за плохую игру. Поддерживаете ли его?

– Никакой депрессии по этому поводу у него нет. Но если он сам себя критикует, значит, считает это нужным. Вся команда играет по заданию тренерского штаба. Если сейчас у Вадима не идет игра, значит, пойдет в дальнейшем.

– Насколько помогает сборной опыт Пхенчхана-2018?

– Мы не думаем о той Олимпиаде. Она уже в прошлом. Сейчас мы на новых Играх и концентрируемся только на сегодняшних матчах. Да, у нас в команде много молодых хоккеистов. Конечно, у них будет небольшая нервозность, но мы их поддерживаем, – сказал Нестеров.