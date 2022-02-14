Кудашов о феномене Овечкина: «Он очень любит хоккей, глаза горят. Энергия до сих пор идет»

Главный тренер поделился мнением о причинах того, что форвард добился большого успеха.

– Если глобально закольцовывать, как вы считаете, в чем главный феномен Овечкина? Талантливые есть, трудолюбивых тоже много игроков. Почему именно он стал тем человеком, с которым ассоциируется российский хоккей?

– Он очень любит хоккей, в первую очередь. Он любит эту игру и посвящает всего себя ей. Конечно, сейчас семья уже появилась, но все равно видно, как он выходит на лед, как он играет, у него глаза горят. Это самое важное. У него энергия как с первого дня шла, так, по-моему, до сих пор и идет.

– А удивляет, что ему уже 36, а эта энергия как у 20-летнего?

– Знаю его с детства, не удивляет. Пока ему это не надоело. Он каким был, таким и остался, в нем все это осталось. Феномен.

– Еще один момент – по поводу его здоровья. У него же не было серьезных травм в карьере. Как вы считаете, это генетика или правильный тренировочный процесс?

– Как бы правильно сказать. Его бьют ведь очень сильно. Здесь ему повезло, что он крепкий, что он тренируется хорошо, что он готовится правильно, что он большой и многие удары выдерживает, организм его выдерживает. Здесь все вместе.

А говорить, что ему везет, неправильно. Его бьют, очень сильно бьют. Любого хорошего игрока очень сильно бьют, – считает Кудашов.