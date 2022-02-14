Овечкин вошел в попечительский совет одинцовских парков, включая парк Малевича

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что вошел в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа.

Попечительский совет будет курировать развитие территорий в различных направлениях: культурных и спортивных.

«Я рад вступить в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа.

В учреждение входит сразу несколько больших территорий. В их числе – парк Малевича.

Это современный парк европейского уровня, где каждый найдет занятие для себя, для своей семьи.

Там есть теннисные корты, футбольные поля, лыжня и каток, который открыли совсем недавно.

В совете я буду курировать спортивное направление, и я уверен, что вместе с командой дирекции мы будем создавать классные проекты и мероприятия, направленные на развитие спорта в любимом Подмосковье», – сказал хоккеист.

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