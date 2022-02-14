Кудашов про Овечкина: «Такой же заводила, лидер. Но ответственность за коллектив появилась»

Главный тренер высказался о работе с форвардом , сейчас играющим за .

– Как выстроить отношения между тренером и таким большим игроком? Это сложно или нет такого разграничения – звезда и простой игрок?

– Я вам так скажу. Все хорошие игроки имеют сложный характер, как правило. Есть единицы, с которыми совсем легко работать, а так все игроки хотят много времени на льду, хотят сделать что-то свое. Поэтому когда коллектив состоит из таких игроков, то здесь надо головой немножко поработать. Но, с другой стороны, это интересно – иметь таких игроков в своей команде.

– А что самое важное для тренера – разговаривать с такими хоккеистами?

– Здесь очень много всего… Иногда надо, наоборот, молчать, не обращать внимания, иногда разговаривать – это обычные психологические моменты. Работа тренера такая. Где-то ты не замечаешь чего-то, где-то ты, наоборот, делаешь акценты, где-то песочить можно, где-то похвалить, где-то выйти на душевный разговор, где-то на публичный. Это обычные психологические моменты.

– А что с Сашей лучше всего работает?

– Да все те же приемы, все то же самое. Все обычные люди, обычные игроки. Просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже справляется со своими обязанностями.

– Он сильно изменился по характеру с динамовских времен?

– Я бы не сказал. Я неслучайно читаю интервью ребят из «Вашингтона», они так же о нем отзываются. Такой же заводила, лидер, душа компании.

– То есть просто стал взрослее и опытнее?

– Взрослее, опытнее, ответственность за коллектив появилась. Раньше, когда он был молодой, все равно другие игроки какую-то ответственность несли, а здесь все на нем, – сказал Кудашов.