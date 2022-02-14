Сергей Бобровский: «Такая Олимпиада – не то, о чем мы мечтали мальчишками. Все поодиночке, отсоединяются. Пустые трибуны»

Голкипер «Флориды» сообщил, что не фокусируется на просмотре Олимпиады-2022 в Пекине.

– Планируете смотреть Олимпийские игры?

– Вряд ли. Сейчас с телевизором не дружу. Решаю свои личные задачи.

Не особо слежу за тем, что происходит вне моих интересов. Конечно, желаю успехов хоккеистам и всем нашим спортсменам.

– Прошло гнетущее разочарование от того, что пропускает вторую Олимпиаду подряд?

– Конечно, это разочарование было. Сейчас непростое время. Не очень весело играть и жить в «пузырях». Такая Олимпиада – совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками.

Олимпиада – это полные стадионы, болельщики, атмосфера праздника на улицах, когда открываются русские деревни.

всегда объединяла людей, спортсмены и болельщики становились дружнее. Ты чувствуешь себя частью всемирного праздника. А в текущих условиях такого нет.

Наоборот, все поодиночке, все отсоединяются друг от друга. Пустые трибуны. Немного другое время и другая атмосфера.

Безусловно, Олимпиада – это мечта. Каждый шанс надеть майку сборной страны и представить ее на самом большом международном турнире – честь для любого хоккеиста.

Поэтому ребята и расстроились. Не так много шансов выпадет в жизни, чтобы осуществить мечту.

А если еще и удастся принести России золотую медаль – это большое счастье и память на всю жизнь, – заявил Бобровский.

Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?