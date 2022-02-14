Гимаев-младший о США: «Не ожидал такого мощного выступления. Самая быстрая сборная на Олимпиаде»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор подвел итоги группового этапа хоккейного турнира на -2022.

«Групповой этап завершен. На этой стадии турнира я могу отметить сборную Финляндии. Они выглядели очень здорово, но особенно впечатлил их камбэк в матче против Швеции, в котором они отыгрались со счета 0:3 и победили в овертайме.

Пожалуй, я не ожидал такого мощного выступления от американцев – за время группового этапа они, можно сказать, выросли в претендентов на золотые медали. Это очень мобильная, быстрая и активная команда – пожалуй, сейчас это самая быстрая сборная на Олимпийских играх.

Если говорить про североамериканские команды, то не стоит сбрасывать со счетов и Канаду. Да, они не вышли напрямую в четвертьфинал, но в плей-офф они могут многого добиться.

Российская сборная по-разному сыграла свои матчи в группе, но, несмотря на это, она все равно остается одним из претендентов на титул. Хотя в последнем матче группового этапа было поражение от сборной Чехии в овертайме (5:6 ОТ), мы показали, что можем забивать и играть не только в строгий оборонительный хоккей – правда, пока получается, что победы на этой Олимпиаде российской команде принес именно оборонительный хоккей.

Минус – слабая игра сборной в неравных составах. А это очень важный фактор, особенно в играх на вылет. Если в этом компоненте получится прибавить, тогда шансы на итоговый успех серьезно повысятся», – отметил эксперт.