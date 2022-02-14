Пара темнокожих комментаторов впервые будет работать на матче НХЛ. Они осветят игру «Сиэтла» с «Виннипегом» 18 февраля

Матч НХЛ впервые будет освещать бригада, составленная из темнокожих комментаторов – Эверетта Фитцхью и Джей Ти Брауна.

Фитцхью, ведущий радиотрансляций матчей «Сиэтла», присоединится к телевизионному аналитику Брауну во время показа игры команды с на канале ROOT Sports Northwest.

Данная пара будет образована в связи с тем, что Джон Форслунд, обычно комментирующий матчи на ТВ, будет работать в это время на TNT.

«Когда я рос, не было ни одного темнокожего комментатора, на которого я мог бы ориентироваться. Я вообще не знал, что такой вариант существует, пока не попал в колледж.

Так что, как мне кажется, вместе с Брауном иметь такую платформу, иметь возможность показать людям, что два темнокожих человека могут комментировать хоккей, – это вдохновит других людей», – сказал Фитцхью.

«Это начальные шаги. Я думаю, что НХЛ предпринимает различные меры в целях достижения инклюзивности, и это один из них», – отметил Браун.

«Сиэтл» сыграет с «Виннипегом» 18 февраля, начало – в 04:00 по московскому времени.