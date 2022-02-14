Худобин – Раску: «Ты научил меня улыбаться. Партнер. Друг. Кровь. Навеки»

Теги Бостон Даллас Антон Худобин НХЛ Туукка Раск Хоккей

Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал решение голкипера «Бостона» Туукки Раска завершить карьеру.

«Ти, я подзадержался, поскольку не могу поверить в это. Ты научил меня улыбаться. И дело не только в хоккее – с тобой всегда было весело играть. Я знаю, что сейчас ты начинаешь прекрасное приключение. Звони мне, если у тебя будут какие-то вопросы, если тебе может понадобиться помощь.

Если говорить о Зале славы НХЛ, то я надеюсь, что они позвонят мне как можно раньше, потому что я о многом могу рассказать. Я рад, что ты меня послушал и согласился ловить шайбы, которые летели в твою сторону!

Люблю тебя, люблю твою семью! Партнер. Друг. Кровь. Навеки», – написал Худобин.

 
 
 
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Публикация от Anton Khudobin (@anton_khudobin31official)

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