«Панарин делает такие пасы, как мало кто в мире». Форвард «Рейнджерс» Гудроу об Артемии

Форвард высоко отозвался о партнерах по звену и .

«Когда играешь в звене с такими мастерами, то, безусловно, появляется больше возможностей в атаке.

Мы, в конце концов, говорим о Панарине, который делает такие пасы, как мало кто в мире. С такими партнерами ты поневоле и сам от себя требуешь большего в плане голов и передач», – сказал Гудро.

В 44 матчах текущего сезона канадец набрал 20 (10+10) очков.

На счету Панарина 52 (13+39) балла в 42 играх.