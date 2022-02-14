«Панарин делает такие пасы, как мало кто в мире». Форвард «Рейнджерс» Гудроу об Артемии

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Форвард «Рейнджерс» Барклай Гудроу высоко отозвался о партнерах по звену Артемии Панарине и Райане Строуме.

«Когда играешь в звене с такими мастерами, то, безусловно, появляется больше возможностей в атаке.

Мы, в конце концов, говорим о Панарине, который делает такие пасы, как мало кто в мире. С такими партнерами ты поневоле и сам от себя требуешь большего в плане голов и передач», – сказал Гудро.

В 44 матчах текущего сезона НХЛ канадец набрал 20 (10+10) очков.

На счету Панарина 52 (13+39) балла в 42 играх.

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