Мама Овечкина: «Как приехал в НХЛ, не было ни дня, чтобы про него не написали что-то в интернете. Саша говорит: «Пусть пишут, люди нам деньги зарабатывают»

Татьяна, мама капитана , рассказала о том, как хоккеист относится к высказываниям в интернете.

– Татьяна Николаевна, вы же были первым человеком, кто сказал, что Александр может побить рекорд Гретцки — это было еще в марте 2016 года.

– Да что говорить об этом, надо сейчас наоборот забыть это. Нужно просто играть.

Хочу, чтобы все оставили его в покое. С самого начала, как только Саша приехал в НХЛ, не было ни одного дня, чтобы про него не написали что-то в интернете.

Я говорю: вам еще не надоело? В НХЛ 30 команд, и в каждой из них есть русские хоккеисты. А Саша говорит: «Мам, пусть пишут, люди нам деньги зарабатывают». Он спокойно к этому относится.

Надо закончить разговоры про Гретцки. Да, хороший был игрок, но и у нас тоже такие были. Дайте Сашке спокойно поиграть, хватит хвалить его.

– Сам Александр спокойно относится к тому, что про него пишут?

– Абсолютно. Мне кажется, он даже не читает все это. Надо сосредоточиться на хоккее.

Если будет хорошо играть, то и голы пойдут. Самое главное, чтобы ему не мешали всеми этими разговорами, – сказала мама игрока.