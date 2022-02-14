Алексей Кудашов: «На моем веку есть ребята, кто намного талантливее Овечкина, но они закончили с хоккеем – трудолюбия вообще не было»

Главный тренер поделился мыслями про капитана .

– Кто-то говорит, что генетика – 90% успеха Овечкина. Вы тоже считаете, что ему многое дано от Бога, талант – это ключевое, что помогло ему достичь таких высот?

– Талант без работы – это ничего, 10% всего. Он трудоголик, очень много работает. Поэтому здесь талант вместе с трудом, с трудолюбием, с преданностью. У него есть цель, есть идея, у него с самого начала она была.

Саша очень самолюбивый. Он всегда хотел стать лучшим, всегда побеждать, всегда вести за собой.

У него по верхнему уровню проходит все: быть лучшим, чтоб команда была лучшей, больше всех забить, больше всех бросить, быстрее всех пробежать, больше всех толкнуть.

– Кого-то сопоставимого с Овечкиным вы в своей работе встречали?

– Да все игроки разные, не хочется сравнивать.

– Именно по масштабу личности, не в плане хоккея, а именно талант, трудолюбие, успех?

– Все, кто добивается чего-то, становится игроком, кто в уезжает или у нас становится лидером – они все сопоставимы.

Это талант и трудолюбие. Некоторые даже за счет одного трудолюбия умудряются стать хорошими игроками. Они очень требовательны к себе, много тренируются, много готовятся, восстанавливаются.

Потому что по-другому в большом спорте никак. Мало быть талантливым. Очень много талантливых ребят, кто закончил с хоккеем. Очень много.

Даже на моем веку есть ребята, кто был талантливее Овечкина намного, но они закончили с хоккеем, потому что трудолюбия у них вообще не было, – сказал Кудашов.