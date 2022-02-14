Кожевников о Шипачеве и словах Ковальчука: «А что, у нас в КХЛ другой уровень? Вадиму нужно вылезать из окопов»

Двукратный олимпийский чемпион высказался по поводу игры капитана сборной России Вадима Шипачева на .

В трех матчах на турнире нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность.

– Подождите, еще рано говорить, что у Шипачева игра не идет.

Посмотрим, как он будет выглядеть в четвертьфинале. Он должен показать себя в плей-офф. Я тоже надеюсь на него. Шипачеву нужно вылезать из окопов.

– Менеджер сборной России Илья Ковальчук, комментируя игру Шипачева, заявил: «Нет никакой проблемы, просто уровень другой».

– А что, у нас в другой уровень? Практически все хоккеисты на Олимпиаде из лиги.

Какой бы уровень ни был, Шипачев – капитан команды, он должен проявить себя.

Той игры, которую он должен и, мы знаем, может показывать, пока нет. Так что посмотрим, что будет дальше, – сказал Кожевников.

Шипачев, набравший 1 очко в 3 матчах Олимпиады: «Я играю плохо – все очевидно. Мы месяц не играли, через матчи набираем форму»