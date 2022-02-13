Владимир Ткачев об Олимпиаде: «Русский характер, концентрация, напор и должны помочь нам в будущем»

Нападающий сборной России поделился мыслями после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Много заброшенных шайб было.

Хорошо, что вернулись в игру при счете 2:4, нашли в себе силы. Да, было много заброшенных шайб. Но шесть шайб в наши ворота – это явно не то, что мы хотим.

Изменения в звеньях для игроков – обычное дело. Мы знаем систему нашей игры, все ребята выполняют игровое задание.

Но то, как мы сыграли… Наверное, нужно разобрать игру, посмотреть, провести собрание и разобрать ошибки. После этого уже искать сочетания на следующие матчи.

Отсутствие турнирной значимости игры никак не повлияло, настрой был боевой, только на победу. Это немного придало раскрепощенности в атаке. Мы знали, что мы в четвертьфинале, хотелось немного креатива добавить в атаке, что мы и сделали.

Простых игр не будет, и слабых соперников нет. Поэтому концентрация, напор и русский характер должны помочь нам в будущем», – сказал Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».