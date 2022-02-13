Быков об 1/4 финала Олимпиады: «Нельзя сказать, что России повезло. Латвия – яростный соперник, датчане убрали чехов в первом матче»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 команда сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

«Когда пройдем кого-то из пары Дания – Латвия, тогда можно будет сказать, что нам повезло. Датчане убрали чехов в первом матче.

Латвия – всегда яростный соперник. Для них это принципиальный матч, почти дерби. У них тренер Витолиньш, а он работал с нашей сборной. Наверняка он консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой. Так что будет непросто.

Нельзя сказать, что нам повезло. Нужно отнестись со всей ответственностью к любому из соперников. Четвертьфинал – один из самых напряженных и сложных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом. Нужно подойти очень серьезно. Тренерский штаб это понимает.

Сейчас у тренеров достаточно времени, чтобы проанализировать соперников, разобрать их по полочкам, выбрать план на игру. У Дании тренер строит игру, которую очень тяжело пройти. Его команды показывают вязкий хоккей. Мы это на себе испытали», – сказал Быков.

Дания сыграет с Латвией в квалификации.

Россия сыграет с победителем пары Дания – Латвия в 1/4 финала Олимпиады-2022