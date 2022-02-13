Витолиньш о помощи Знарка сборной Латвии: «По ходу турнира созваниваемся. Игра со словаками нас откинула назад»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после матча Олимпиады-2022 со Словакией (2:5) сообщил, что находится на связи с Олегом Знарком.

«Да, мы по ходу турнира созваниваемся с Олегом Валерьевичем. Другое дело, что до игры со словаками казалось, что мы идем по нарастающей, что играем все лучше и лучше, добавляем в нюансах.

Но игра со словаками, получается, нас откинула назад. Будем разбираться», – сказал Витолиньш.

В прошлые годы Витолиньш входил в тренерский штаб Знарка в клубах, а также в сборной России, с которой стал победителем Олимпиады-2018.