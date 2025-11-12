  • Спортс
  • Хартли о 6:3 со «Спартаком»: «Сумасшедший матч. Недоволен дисциплиной «Локомотива», но здорово, что выстояли в меньшинстве»
3

Хартли о 6:3 со «Спартаком»: «Сумасшедший матч. Недоволен дисциплиной «Локомотива», но здорово, что выстояли в меньшинстве»

Боб Хартли о победе над «Спартаком»: недоволен дисциплиной «Локомотива».

Боб Хартли высказался о дисциплине игроков «Локомотива» после победы над «Спартаком» (6:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игроки ярославского клуба суммарно получили 21 минуту штрафа за матч – при 11 минутах у игроков красно-белых. 

– Сумасшедшая игра. Рад, что нашли путь к победе. Я недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли в меньшинстве. Особенно в третьем периоде выстояли удаление в пять минут, а потом забили важные голы.

– Почему в одном матче было пять больших удалений?

– Была очень эмоциональная игра. Этих двух удалений не должно было быть. В начале сезона была проблема с удалениями, но в последних играх была хорошая дисциплина, – сказал Боб Хартли

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
