Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
Защитник «Сочи» Илья Николаев впервые забил гол в КХЛ.
Защитник «Сочи» Илья Николаев отметился заброшенной шайбой в матче с «Торпедо» (2:0, перерыв) – это первый гол 24-летнего защитника в Fonbet КХЛ.
За карьеру Николаев провел 187 матчей в регулярных чемпионата и плей-офф, теперь на его счету 24 (1+23) очка.
Защитник проводит шестой сезон в КХЛ, ранее он выступал за «Трактор» и «Металлург».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости