Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге

Защитник «Сочи» Илья Николаев впервые забил гол в КХЛ.

Защитник «Сочи » Илья Николаев отметился заброшенной шайбой в матче с «Торпедо » (2:0 , перерыв) – это первый гол 24-летнего защитника в Fonbet КХЛ.

За карьеру Николаев провел 187 матчей в регулярных чемпионата и плей-офф, теперь на его счету 24 (1+23) очка.

Защитник проводит шестой сезон в КХЛ, ранее он выступал за «Трактор » и «Металлург ».