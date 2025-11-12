Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
Александр Радулов пропустит матч «Локомотива» против «Спартака».
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов не сыграет в гостевом матче против «Спартака» в FONBET КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
На данный момент 39-летний Радулов является лучшим снайпером и бомбардиром «Локомотива». В его активе 25 (12+13) баллов и «плюс 21» в 25 играх сезона-2025/26.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
