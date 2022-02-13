Ансель Галимов о матче с «Северсталью»: «Был неприятный разговор в раздевалке в первом перерыве. Каждый сделал выводы»

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов подвел итоги матча с «Северсталью» (5:4 ОТ) на «Турнире на паузе».

Клуб из Нижнекамска отыгрался с 0:4 и одержал победу.

«Трудное начало сегодня было, но ничего. Ребята проявили характер. Вся команда – молодцы! Для нас это будет урок, потому что если в плей-офф так начать матч, то будет очень тяжело отыгрываться, и можно потерять серию.

Нет объяснения, почему такой слабый первый период получился. Просто бросок и гол. Мы побежали отыгрываться, а нас поймали на контратаке – снова гол. Не выбросили шайбу из своей зоны – опять гол.

Дальше стали просто строже играть. Выполнять игровое задание, каждый стал делать то, что от него требуется, и результат начал приходить. В первом перерыве был неприятный разговор в раздевалке, сами командой поговорили между собой. Я думаю, что каждый сделал выводы, проявили характер и заслужили эту победу», – сказал Галимов.