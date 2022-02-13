Разин о 4:5 с «Нефтехимиком»: «После четвертого гола попросил больше не забивать, оставить шайбы на плей-офф. Шутка»

Главный тренер высказался после матча против (4:5 ОТ) на «Турнире на паузе».

«Идет подготовка к плей-офф, спасибо организаторам, что пригласили на турнир, замечательные условия.

У нас свои задачи, мы готовимся к плей-офф. Начало игры было ошеломляющим дня нас. После четвертого гола попросили больше не забивать, оставить голы на плей-офф. Конечно, это шутка, но на лавке я действительно сказал: «Оставьте шайбы на плей-офф». Пошутил – и тогда, и сейчас.

Подъяпольский будет играть два оставшихся матча, у нас не играли две первые пятерки. Распределим игровое время так, что только два человека сыграют три матча, все остальные – по два. Счет матча для меня не важен, мы готовимся к плей-офф.

У нас играл вратарь 2002 года рождения, молодые полевые получили много игрового времени. Мы решаем свои задачи, находимся под нагрузкой. Сейчас волнует не счет на табло, а те ошибки, которые мы совершили», – сказал Разин.