Леонтьев о 0:4 после первого периода: «Авантюрные и опрометчивые действия некоторых игроков привели к такому результату»

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против «Северстали» (5:4 ОТ) на «Турнире на паузе».

Клуб из Нижнекамска отыгрался с 0:4 и одержал победу.

«Игра разделилась на две части – первый период и второй-третий. В начале матча авантюрные и опрометчивые действия некоторых наших игроков привели к такому результату. Плюс молодые ребята из «Северстали» здорово начали, предложили высокий темп, нацеленность на ворота и заслуженно повели в счете.

В перерыве поговорили, команда вышла, полностью заряженная на борьбу. Молодцы, что забили и вытащили игру, хорошая, добротная победа», – сказал Леонтьев.

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