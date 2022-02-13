Владимир Крикунов: «Россия проиграла Чехии, потому что не смогла нормально настроиться. Задача уже выполнена, играли без напряга»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался касательно поражения команды в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Следовало ожидать такой игры, задачу выполнили, вышли в первого места, играли без напряга.

Тяжело настроиться на достижение результата в матче, когда он уже есть.

Прорвало, такое количество забитых шайб. До этого матча одну и две шайбы забрасывали, а [в этом] забили и пропустили много. Проиграли, потому что не смогли нормально настраиваться, задача уже выполнена», – сказал Крикунов.