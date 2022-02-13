Харийс Витолиньш: «О возможной встрече с Россией в четвертьфинале не думаю, это пока далеко»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался после матча против Словакии (2:5) на Олимпиаде-2022.

Команда не набрала ни одного очка в трех матчах группового этапа. Соперник Латвии по 1/8 финала пока не определен.

«Матч со словаками – худший для нас. Так играть нельзя, мы уступили во всем. Но тем турнир и интересен, что все решит следующая игра, она может все перевернуть.

Постараемся показать тот хоккей, который был у нас в первых двух матчах. Попробуем еще чуть добавить.

О возможной встрече со сборной России в четвертьфинале точно не думаю, это далеко пока. Мне надо команду настроить сейчас на следующую игру», – сказал Витолиньш.