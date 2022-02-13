Финляндия и Швеция вышли в 1/4 финала Олимпиады-2022

Сборные Финляндии и Швеции вышли в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2022.

Это стало известно после того, как команды разделили очки в очном матче. Финны выиграли (4:3 ОТ) и заняли 1-е место в группе С с 8 очками, шведы набрали 7.

По регламенту турнира, напрямую в четвертьфинал выходят 3 победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места. Остальные будут играть в квалификационном раунде.

В группе В 2-е место заняла Дания с 6 очками, а в группе А вторая команда точно не наберет больше 6 очков.

Ранее место в четвертьфинале себе обеспечила сборная России.