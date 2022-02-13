Финляндия и Швеция вышли в 1/4 финала Олимпиады-2022

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Сборные Финляндии и Швеции вышли в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2022. 

Это стало известно после того, как команды разделили очки в очном матче. Финны выиграли (4:3 ОТ) и заняли 1-е место в группе С с 8 очками, шведы набрали 7. 

По регламенту турнира, напрямую в четвертьфинал выходят 3 победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места. Остальные будут играть в квалификационном раунде. 

В группе В 2-е место заняла Дания с 6 очками, а в группе А вторая команда точно не наберет больше 6 очков. 

Ранее место в четвертьфинале себе обеспечила сборная России. 

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