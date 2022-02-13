Швеция забросила Финляндии 3 шайбы в большинстве за 7:12 во 2-м периоде

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Сборная Швеции играет со сборной Финляндии (3:2, третий период) в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2022. 

Шведы забросили все 3 шайбы во втором периоде, играя в большинстве. Они уложились в 7 минут 12 секунд игрового времени. 

На 25-й минуте Лукас Валльмарк использовал численное преимущество.

Затем форвард финнов Маркус Гранлунд получил матч-штраф за удар в голову, шведы один раз использовали 5-минутное большинство – отличился Лукас Бенгтссон на 29-й минуте. 

Наконец, на 32-й минуте шведам хватило всего 6 секунд, чтобы реализовать малый штраф Сами Ватанена – отличился капитан команды Антон Ландер

 

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