Червенка об удалении Воронкова до конца матча: «Это большинство нам сильно помогло. Безумная игра»

Форвард сборной Чехии Роман Червенка дал комментарий после матча с Россией (6:5 ОТ) на Олимпиаде-2022.

— Игра получилась безумная. То вверх, то вниз. Мы уступали в две шайбы, Россия давила, забивала снова. Мы очень рады, что смогли взять два очка в конце такого матча, и теперь готовимся к следующим играм.

— Что скажете про момент с удалением Воронкова? Седлак сказал, что все было очень неудачно.

— Я не видел этот силовой прием, поэтому не могу говорить детально. Но, конечно, это большинство сильно нам помогло. Мы вернулись в игру, забросили две шайбы. Настроение стало лучше. Как я говорил, это была безумная игра, и от удачи здесь действительно зависело многое.

— Третий период был самым трудным? Россия забросила три шайбы за пять неполных минут.

— Да, было очень тяжело. Я не понимал, что происходит. К счастью, мы смогли перевести встречу в овертайм и добились победы, — сказал Червенка.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное