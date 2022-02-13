Уилер, Демко и Сваймен – звезды дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – капитан «Виннипега» Блэйк Уилер с 5 (2+3) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:2). Ему удалось повторить клубный рекорд результативности за игру.
Вторая звезда – вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, отразивший 51 бросок из 53 в матче с «Торонто» (3:2). Он стал вторым вратарем в истории «Кэнакс» с победой при 50 или более сэйвах за игру.
Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, сыгравший на ноль в матче с «Оттавой» (2:0). Шатаут стал для него 4-м в первых 29 матчах в лиге – это лучший результат для вратарей «Брюинс» за 48 лет.