Сваймен сделал 4-й шатаут в первых 29 матчах в НХЛ. Это лучший результат для вратарей «Бостона» за 48 лет

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:0).

23-летний американец отразил все 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой.

Шатаут стал для него 4-м за 29 матчей в лиге. Это лучший результат для вратарей на таком отрезке за последние 48 лет. В сезоне-1973/74 такого же результата добился Росс Брукс.

Больше сухих матчей на таком отрезке за всю историю «Брюинс» было только у Фрэнка Бримсека (9, 1938/39), Тайни Томпсона (7, 1928/29) и Джона Хендерсона (5, 1954/55).