Демко – 2-й вратарь в истории «Ванкувера» с победой при 50+ сэйвах за матч. Он отразил 51 бросок из 53 в игре с «Торонто»

Теги Торонто Ванкувер НХЛ Тэтчер Демко Хоккей

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2) и был признан его первой звездой. 

26-летний американец отразил 51 бросок по своим воротам из 53.

Он стал всего лишь вторым вратарем в истории «Кэнакс», одержавшим победу при 50 или более сэйвах за матч. Первым был Ришар Бродер, отразивший 51 бросок из 54 в феврале 1985 года в матче с «Виннипегом» (5:3).

Рекорд клуба по сэйвам за матч регулярного чемпионата остался за Данком Уилсоном – он отразил 52 броска из 60 в матче с «Бостоном» (3:8) в феврале 1971 года. 

В этом сезоне Демко стал вторым вратарем, отразившим 50 или более бросков за матч. Первым был Элвис Мерзликин из «Коламбуса», парировавший 56 бросков из 62 в матче с «Калгари» в январе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные