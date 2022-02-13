Демко – 2-й вратарь в истории «Ванкувера» с победой при 50+ сэйвах за матч. Он отразил 51 бросок из 53 в игре с «Торонто»

Вратарь защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата с (3:2) и был признан его первой звездой.

26-летний американец отразил 51 бросок по своим воротам из 53.

Он стал всего лишь вторым вратарем в истории «Кэнакс», одержавшим победу при 50 или более сэйвах за матч. Первым был Ришар Бродер, отразивший 51 бросок из 54 в феврале 1985 года в матче с «Виннипегом» (5:3).

Рекорд клуба по сэйвам за матч регулярного чемпионата остался за Данком Уилсоном – он отразил 52 броска из 60 в матче с «Бостоном» (3:8) в феврале 1971 года.

В этом сезоне Демко стал вторым вратарем, отразившим 50 или более бросков за матч. Первым был Элвис Мерзликин из «Коламбуса», парировавший 56 бросков из 62 в матче с «Калгари» в январе.