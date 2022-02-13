Уилер набрал 5 очков в матче с «Нэшвиллом» и повторил клубный рекорд «Виннипега»

Теги Нэшвилл Марк Савар Илья Ковальчук НХЛ рекорды Блэйк Уилер Виннипег Хоккей

Капитан «Виннипега» Блэйк Уилер поучаствовал во всех голах своей команды в матче с «Нэшвиллом» (5:2) и был признан его первой звездой. 

35-летний американец набрал 5 (2+3) очков и повторил рекорд клуба и франшизы (с учетом достижений «Атланты Трэшерс»). 

Больше всего матчей с 5 очками у Ильи Ковальчука (4), за ним идут Марк Савар и теперь Уилер (по 2). 

Отметим, что в этом матче Уилер забросил столько же шайб, сколько в 30 предыдущих играх в этом сезоне. На его счету стало 26 (4+22) баллов в 31 матче. 

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