Андрей Николишин: «Хотите красивый хоккей – смотрите НХЛ. На Олимпиаде главное – победы»

Чемпион мира высказался по поводу качества игры сборной России на Олимпиаде-2022.

– На просторах интернета сейчас популярны две позиции. Одна: «Смотреть на это тяжело, скучно, мало голов». И другая: «Главное – взяли три очка, причем во второй раз подряд, идем дальше». Вам что ближе?

– Конечно, вторая точка зрения. Кричать про качество игры можно, разумеется, сколько угодно.

У меня на это ответ простой: хотите видеть красивый хоккей – смотрите . Вот там и голов много, и вообще – зрелище!

А тут главное – победы. Ибо нужен результат. Все же приехали за ним, не только наши.

– То есть вы не согласны с теми, кто говорит, что швейцарцы или датчане выглядели временами даже ярче, чем наши?

– Нет. В принципе все играли более-менее одинаково.

Аккуратно возле своих ворот, по возможности – атаковали. Мы в целом просто – более мастеровитая и более атлетичная команда.

– А как вам в целом уровень олимпийского турнира? Вы же смотрите не только матчи нашей сборной?

– Разумеется. Еще раз скажу: все ведущие сборные приехали сюда за результатом, поэтому разговоры о красивом хоккее сразу выведем за скобки.

Уровень, кстати, неплохой, команды тут мастеровитые. И, конечно же, финны, и канадцы с американцами… Да все почти!

Явно выпадает только одна сборная – хозяйская. Поэтому и в первом круге плей-офф легко будет, думаю, только тем, кто с китайцами пересечется.

Если говорить о персоналиях, понравились у словаков форвард Слафковски и защитник Немец – мальчишки 2004 года рождения, – заявил Николишин.