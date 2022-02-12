Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Николишин высказался об игре сборной России на Олимпиаде-2022 после матча с Данией (2:0).

– вновь добилась успеха, но снова сыграла не слишком ярко в атаке. Почему?

– Давайте определимся, что мы хотим от сборной - побед или красивой игры. В первую очередь команда должна выигрывать, а все остальные рассуждения ни к чему хорошему не приведут. Самое главное - победа. А кривая она, косая, безрезультативная - это уже второстепенно. Мы пока на первом месте в группе, очков не потеряли.

– Наши одержали на турнире уже две «сухих» победы. Мы действительно так здорово играем в защите?

– Тут совокупность факторов. Но самый важный из них – мы очень строго и внимательно действуем в обороне. Огромный плюс по сравнению с первым матчем - мы фактически полностью исключили удаления.

Кстати, в своем единственном большинстве датчане были очень опасны. Их нападающему просто хладнокровия не хватило в завершении атаки. Ну и наш вратарь в нужный момент выручал, – сказал Николишин.