Ротенберг о том, чувствует ли Кузьменко себя травмированным: «Сыграл 19:45, поучаствовал в голах. Вот и ответ на вопрос»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про форварда Андрея Кузьменко, который сыграл в контрольном матче против «Сочи» (5:4 ОТ) после возвращения из расположения сборной России.
– Мы благодарны за то, что Андрей Кузьменко был вызван в сборную. Он получил хороший опыт.
Конечно, он пока не в самом оптимальном состоянии после долгого перелета, но он очень хотел сыграть сегодня. Ему было важно сыграть.
Мы провели углубленно медицинское обследование и в клубе, и у независимых докторов. Они допустили его к матчу.
Так что ждем от Кузьменко хорошей игры и с шайбой, и без шайбы. Вы видите, как он прогрессирует в нашем клубе.
– Почему же в сборной настаивают на его микротравмах?
– Мы общаемся с тренерским штабом сборной, в то же время мы доверяем и своим докторам.
Поэтому нам было важно получить результаты независимого обследования, чтобы не возникало никаких вопросов. Все документы мы также отправили в лигу.
Мы, разумеется, не можем публиковать медицинские документы, потому что есть врачебная тайна. Но по формальным признакам препятствий к его участию в матче не было.
– Сам Кузьменко тоже не чувствует себя травмированным, правильно?
– Вы видели, он сыграл 19 минут 45 секунд. Поучаствовал в голах. Вот и ответ на ваш вопрос, – сказал Ротенберг.
Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы