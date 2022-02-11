Sochi Winter Cup. СКА забил 8 голов «Адмиралу» и выиграл турнир

В Сочи завершился турнир Sochi Winter Cup, в котором принимали участие три команды – «Адмирал», СКА и .

Победу в турнире одержал СКА. Клуб обыграл «Сочи» (5:4 ОТ) и «Адмирал» (8:0).

Sochi Winter Cup

СКА – «Адмирал» – 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

1:0 – 13 Кетов (Пыленков, Цицюра)

2:0 – 20 Цицюра (Кетов, Хуснутдинов)

3:0 – 26 Ожиганов (Зыков)

4:0 – 35 Бурдасов (Кузьменко, Фальковский)

5:0 – 36 Бардаков (Седов, Швец-Роговой)

6:0 – 37 Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен)

7:0 – 45 Пыленков (Кетов, Швец-Роговой)

8:0 – 48 Кузьменко (Воробьев)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.