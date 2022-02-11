Брызгалов о Валиевой: «Ничего красивее в фигурном катании не видел. Микродоза допинга не повлияет на мое мнение»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался касательно ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Меня эта девочка потрясла до глубины души. Ничего красивее на льду в фигурном катании никогда не видел. Раз нашли препарат, то надо задавать вопросы взрослым людям, которые с ней близко работают. Откуда он у нее взялся?

У меня ребенку 16 исполнилось, он меня спрашивает, какие таблетки и сколько можно выпить от головной боли, например. Чтобы найти зерно правды, все вопросы надо адресовать тренерскому штабу, родителям, командным докторам – тем, кто был с ней в постоянном контакте.

Эта микродоза допинга никак не повлияет на мое мнение о ней. Для меня она – это ее великолепное мастерство, грация, талант, красота, которую она несет. Конечно, каждый человек должен будет решать сам за себя, как он будет о ней думать. Для меня как она как была идеалом фигурного катания, так и останется.

На нее сейчас оказывается такой прессинг, даже не знаю, как она с ним справляется, еще и выходит на лед, тренируется, находит в себе силы улыбаться. Читая прессу, РУСАДА сначала ее отстранило, потом после какого-то объяснения дало ей разрешение снова тренироваться. Надеюсь, есть какое-то разумное объяснение всему этому нонсенсу. Проблема в том, что у нас огромный недостаток информации.

Раз РУСАДА разрешило ей тренироваться, видимо, тренерский штаб нашел какие-то аргументы и доказательства. Я не специалист, просто хочу, чтобы для нее этот кошмар побыстрее закончился. Чтобы от нее все отстали, и она могла вернуться на лед и радовать нас своим божественным катанием.

Мы сейчас просто спекулируем, додумываем и поднимаем огромную шумиху. Кто-то где-то что-то услышал, сказал, написал. Это не идет на пользу ни ей, никому. Пора бы уже и официальным лицам выступить, прояснить ситуацию, чтобы прекратить спекуляции и инсинуации. Чтобы ребенок мог спокойно продолжать готовиться к выступлениям и радовать нас своей красотой», – сказал Брызгалов.

Брызгалов об Олимпиаде: «Фигурное катание мне интереснее хоккея. Я перестал дышать, пока Валиева каталась!»