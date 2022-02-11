Брызгалов о Валиевой: «Ничего красивее в фигурном катании не видел. Микродоза допинга не повлияет на мое мнение»

Теги Сборная России по хоккею Илья Брызгалов допинг РУСАДА женское катание Чемпионат.com Камила Валиева Хоккей

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался касательно ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Меня эта девочка потрясла до глубины души. Ничего красивее на льду в фигурном катании никогда не видел. Раз нашли препарат, то надо задавать вопросы взрослым людям, которые с ней близко работают. Откуда он у нее взялся?

У меня ребенку 16 исполнилось, он меня спрашивает, какие таблетки и сколько можно выпить от головной боли, например. Чтобы найти зерно правды, все вопросы надо адресовать тренерскому штабу, родителям, командным докторам – тем, кто был с ней в постоянном контакте.

Эта микродоза допинга никак не повлияет на мое мнение о ней. Для меня она – это ее великолепное мастерство, грация, талант, красота, которую она несет. Конечно, каждый человек должен будет решать сам за себя, как он будет о ней думать. Для меня как она как была идеалом фигурного катания, так и останется.

На нее сейчас оказывается такой прессинг, даже не знаю, как она с ним справляется, еще и выходит на лед, тренируется, находит в себе силы улыбаться. Читая прессу, РУСАДА сначала ее отстранило, потом после какого-то объяснения дало ей разрешение снова тренироваться. Надеюсь, есть какое-то разумное объяснение всему этому нонсенсу. Проблема в том, что у нас огромный недостаток информации.

Раз РУСАДА разрешило ей тренироваться, видимо, тренерский штаб нашел какие-то аргументы и доказательства. Я не специалист, просто хочу, чтобы для нее этот кошмар побыстрее закончился. Чтобы от нее все отстали, и она могла вернуться на лед и радовать нас своим божественным катанием.

Мы сейчас просто спекулируем, додумываем и поднимаем огромную шумиху. Кто-то где-то что-то услышал, сказал, написал. Это не идет на пользу ни ей, никому. Пора бы уже и официальным лицам выступить, прояснить ситуацию, чтобы прекратить спекуляции и инсинуации. Чтобы ребенок мог спокойно продолжать готовиться к выступлениям и радовать нас своей красотой», – сказал Брызгалов.

Брызгалов об Олимпиаде: «Фигурное катание мне интереснее хоккея. Я перестал дышать, пока Валиева каталась!»

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