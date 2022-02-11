Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча национальной команды против Чехии на Олимпиаде-2022.

«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев – ребята более опытные.

Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждет очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», – сказал Быков.

Россия и Чехия проведут матч 12 февраля. Начало – в 16:10 по московскому времени.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?