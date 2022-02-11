Владимир Воробьев о 2:0 с Данией: «Двумя руками за, если Россия все матчи выиграет с таким счетом. Важен результат, который останется в истории»

Четырехкратный чемпион России, экс-тренер «Динамо» и «Амура» Владимир Воробьев прокомментировал победу национальной сборной в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Тяжелый матч. Да, наверное, не тот счет, который хотелось бы видеть в матчах с датчанами. Но это Олимпийские игры, и на таком турнире на первом месте всегда стоит результат. Здесь не бывает проходных матчей, поэтому нам остается только поздравить ребят с победой.

Были ошибки, причем и в нашей зоне, и в зоне атаки. Молодец Ванька Федотов, подчищал, надо поздравить нашего вратаря со вторым «сухарем». В атаке мы должны играть больше и лучше. Не только броски от синей линии, нужно лезть на ворота, этим хорошие нападающие и отличаются: находить моменты, забивать, зарабатывать удаления. Пока мы мало забиваем, но по ходу турнира это должно прийти, от игры к игре будем прибавлять.

Видно, что волнение еще присутствует. Я бы порекомендовал ребятам пока начинать от простого: побольше бросков, побольше добиваний. Собственно, как и забил Карнаухов. Мы же постоянно хотим довести до верного. Нужно бросить несколько раз, подобрать, и дальше будет легче.

Давайте еще похвалим ребят за то, что выстояли в меньшинстве и отыграли в обороне на ноль. Я только двумя руками за, если мы на этой Олимпиаде все матчи выиграем с таким счетом. Здесь важен сам результат, который останется в истории, – сказал Воробьев.