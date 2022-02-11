Фетисов сообщил, что беременные женщины уже записывают детей на хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил на коллегии Минстроя Мордовии.

Он сообщил, что беременные женщины уже записывают детей на хоккей.

Глава Мордовии Артем Здунов заметил на это, что записывать нужно еще на стадии планирования беременности, сообщает «Столица С».

Фетисов выступил на коллегии в онлайн-формате.

«Я должен был присутствовать в очном режиме, но образовались дела в Москве. То, что будет сегодня обсуждаться, очень важно.

Стройка тоже требует экологической стандартизации. На меня можете рассчитывать», – сказал Фетисов.