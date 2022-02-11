«Если каждый матч выиграем со счетом 1:0, станем олимпийскими чемпионами. Пока все по плану». Фетисов о сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре сборной России после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022. 

«Если каждый матч выиграем со счетом 1:0, то станем олимпийскими чемпионами. Игра на ноль всегда является достижением команды, это хороший результат, он очень ценится в хоккее.

Я думаю, что результативность придет, наигрывается сейчас, забивать голы – это про индивидуальное мастерство и взаимодействие партнеров. Пока все по плану.

Я думаю, что в сборной России собраны опытные хоккеисты и тренерский состав. Взаимодействие игроков и четкое понимание друг друга тоже складывается во время турнира. Пока я бы не переживал ни за что, главное – это прохождение первого этапа», – сказал Фетисов.

Похоже, у России лучший вратарь на Олимпиаде. Но в атаке – огромные проблемы

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