«К нашему ужасу, большинство пока не работает». Галиев об игре сборной России при реализации лишнего

Форвард сборной России Станислав Галиев высказался об игре команды в большинстве после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Мы понимали, как будут играть датчане, понимали, что они сыграют от обороны. Мы видели их матч с чехами, и тренеры рассказали нам про их защиту.

Здорово начать с двух побед, но мы, конечно, должны забивать больше голов. Большинство – важная часть игры, но, к нашему ужасу, пока оно не работает», – сказал Галиев.

В двух первых матчах на олимпийском турнире сборная России не забросила ни одной шайбы в большинстве при 8 попытках реализации.