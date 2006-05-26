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    Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия. Это вызовет отторжение у игроков и болельщиков»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Александр Овечкин Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Андрей Василевский Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой Чехии (3:2 Б) в матче за третье место на ЧМ-2019.

    – Что произошло с командой в третьем периоде? Сил не хватило или чехи поддушили?

    – Всего понемножку. Где-то физика, где-то психология, что нам надо. Больше психология, что нам надо кровь из носу.

    – Турнир покидаете с какими чувствами?

    – С двоякими. Хотелось большего, но один гол нас отделил от этого. Из десяти игр девять выиграли, одну проиграли, но жизнь такая.

    – Поражение на групповом этапе было бы полезным?

    – Сейчас наверное, можно сказать, что поражение было бы полезным для нас.

    – Сегодня в большей степени Василевскому надо сказать «спасибо»?

    – Да.

    Сборная играла весь турнир длинными передачами, может стоило перейти на короткий пас?

    – Шайбу надо было больше из середины убирать, по бортам надо было проходить в среднюю зону.

    Много в середине теряли шайб. Надо более продольно играть.

    – Согласны, что на турнире удалось собрать уникальную линию обороны?

    – Да, согласен.

    – Владислав Третьяк сказал, что вы продолжите работу, выразил вам доверие. Насколько вас это вдохновляет?

    – Вдохновляет. Дает шансы выигрывать.

    – Овечкин разочаровал?

    – У нас одна команда. У нас был такой состав, что не получиться каждому забивать по 18 голов.

    Тогда бы мы играли с группой C. Есть игровое время, ребята привыкли действовать по разному в своих команд

    – Для вас этот турнир – первый опыт работы с командой, в расположении которой – хоккеисты с серьезными именами. Насколько было сложно?

    – Ребята приехали с позитивным настроением, у нас не получилась только одна игра.

    Надо сказать спасибо парням, что приехали на ЧМ, что никто не перетягивал одеяло на себя.

    – Финляндия дошла до финала с двумя игроками из НХЛ. Можно ли говорить, что не нужно держаться за звезд, или одно поражение – не показатель?

    – Ситуация двоякая. Иногда бывает, что кому-то не хватает мастерства, иногда получается, что команда все отбила, все броски приняла на себя, как финны вчера.

    Надо смотреть от матча к матчу, в какой хоккей играет команда.

    – В прошлом году в Копенгагене у вас был состав слабее нынешнего, но при этом вы все равно не играли, как Финлянлдия. Возможно ли, что в каком-то матче переймете их тактику?

    – В принципе, возможно, но тогда нужно будет переодеть хоккеистов в майки другой сборной.

    Россия так никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще.

    – У болельщиков и игроков такой стиль вызовет отторжение?

    – Думаю, да.

    – Были люди, от кого ждали большего?

    – Этот вопрос – туда же, куда и предыдущий.

    Понимаю, что у вас, корреспондентов работа. У меня работа другая – оставить все это внутри команды, – сказал Воробьев.

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