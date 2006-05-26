Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия. Это вызовет отторжение у игроков и болельщиков»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой Чехии (3:2 Б) в матче за третье место на ЧМ-2019.

– Что произошло с командой в третьем периоде? Сил не хватило или чехи поддушили?

– Всего понемножку. Где-то физика, где-то психология, что нам надо. Больше психология, что нам надо кровь из носу.

– Турнир покидаете с какими чувствами?

– С двоякими. Хотелось большего, но один гол нас отделил от этого. Из десяти игр девять выиграли, одну проиграли, но жизнь такая.

– Поражение на групповом этапе было бы полезным?

– Сейчас наверное, можно сказать, что поражение было бы полезным для нас.

– Сегодня в большей степени Василевскому надо сказать «спасибо»?

– Да.

– играла весь турнир длинными передачами, может стоило перейти на короткий пас?

– Шайбу надо было больше из середины убирать, по бортам надо было проходить в среднюю зону.

Много в середине теряли шайб. Надо более продольно играть.

– Согласны, что на турнире удалось собрать уникальную линию обороны?

– Да, согласен.

– Владислав Третьяк сказал, что вы продолжите работу, выразил вам доверие. Насколько вас это вдохновляет?

– Вдохновляет. Дает шансы выигрывать.

– Овечкин разочаровал?

– У нас одна команда. У нас был такой состав, что не получиться каждому забивать по 18 голов.

Тогда бы мы играли с группой C. Есть игровое время, ребята привыкли действовать по разному в своих команд

– Для вас этот турнир – первый опыт работы с командой, в расположении которой – хоккеисты с серьезными именами. Насколько было сложно?

– Ребята приехали с позитивным настроением, у нас не получилась только одна игра.

Надо сказать спасибо парням, что приехали на ЧМ, что никто не перетягивал одеяло на себя.

– Финляндия дошла до финала с двумя игроками из НХЛ. Можно ли говорить, что не нужно держаться за звезд, или одно поражение – не показатель?

– Ситуация двоякая. Иногда бывает, что кому-то не хватает мастерства, иногда получается, что команда все отбила, все броски приняла на себя, как финны вчера.

Надо смотреть от матча к матчу, в какой хоккей играет команда.

– В прошлом году в Копенгагене у вас был состав слабее нынешнего, но при этом вы все равно не играли, как Финлянлдия. Возможно ли, что в каком-то матче переймете их тактику?

– В принципе, возможно, но тогда нужно будет переодеть хоккеистов в майки другой сборной.

Россия так никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще.

– У болельщиков и игроков такой стиль вызовет отторжение?

– Думаю, да.

– Были люди, от кого ждали большего?

– Этот вопрос – туда же, куда и предыдущий.

Понимаю, что у вас, корреспондентов работа. У меня работа другая – оставить все это внутри команды, – сказал Воробьев.

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