Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия. Это вызовет отторжение у игроков и болельщиков»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой Чехии (3:2 Б) в матче за третье место на ЧМ-2019.
– Что произошло с командой в третьем периоде? Сил не хватило или чехи поддушили?
– Всего понемножку. Где-то физика, где-то психология, что нам надо. Больше психология, что нам надо кровь из носу.
– Турнир покидаете с какими чувствами?
– С двоякими. Хотелось большего, но один гол нас отделил от этого. Из десяти игр девять выиграли, одну проиграли, но жизнь такая.
– Поражение на групповом этапе было бы полезным?
– Сейчас наверное, можно сказать, что поражение было бы полезным для нас.
– Сегодня в большей степени Василевскому надо сказать «спасибо»?
– Да.
– Сборная играла весь турнир длинными передачами, может стоило перейти на короткий пас?
– Шайбу надо было больше из середины убирать, по бортам надо было проходить в среднюю зону.
Много в середине теряли шайб. Надо более продольно играть.
– Согласны, что на турнире удалось собрать уникальную линию обороны?
– Да, согласен.
– Владислав Третьяк сказал, что вы продолжите работу, выразил вам доверие. Насколько вас это вдохновляет?
– Вдохновляет. Дает шансы выигрывать.
– Овечкин разочаровал?
– У нас одна команда. У нас был такой состав, что не получиться каждому забивать по 18 голов.
Тогда бы мы играли с группой C. Есть игровое время, ребята привыкли действовать по разному в своих команд
– Для вас этот турнир – первый опыт работы с командой, в расположении которой – хоккеисты с серьезными именами. Насколько было сложно?
– Ребята приехали с позитивным настроением, у нас не получилась только одна игра.
Надо сказать спасибо парням, что приехали на ЧМ, что никто не перетягивал одеяло на себя.
– Финляндия дошла до финала с двумя игроками из НХЛ. Можно ли говорить, что не нужно держаться за звезд, или одно поражение – не показатель?
– Ситуация двоякая. Иногда бывает, что кому-то не хватает мастерства, иногда получается, что команда все отбила, все броски приняла на себя, как финны вчера.
Надо смотреть от матча к матчу, в какой хоккей играет команда.
– В прошлом году в Копенгагене у вас был состав слабее нынешнего, но при этом вы все равно не играли, как Финлянлдия. Возможно ли, что в каком-то матче переймете их тактику?
– В принципе, возможно, но тогда нужно будет переодеть хоккеистов в майки другой сборной.
Россия так никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще.
– У болельщиков и игроков такой стиль вызовет отторжение?
– Думаю, да.
– Были люди, от кого ждали большего?
– Этот вопрос – туда же, куда и предыдущий.
Понимаю, что у вас, корреспондентов работа. У меня работа другая – оставить все это внутри команды, – сказал Воробьев.
На чемпионате мира у нас была отличная сборная. Лучший – Василевский
Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше