Сборная России победила Данию (2:0) во втором матче на Олимпиаде-2022. Федотов вновь сыграл на ноль, забили Карнаухов и Семенов

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Сборная России обыграла Данию (2:0) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победную шайбу забросил Павел Карнаухов во втором периоде, а Кирилл Семенов поразил пустын ворота в концовке. 

Вратарь россиян Иван Федотов во втором матче подряд сыграл на ноль. 

Дания – Россия 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
11 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 29 Карнаухов (Слепышев, Воронков)
0:2 – 60 Семенов ()
Вратари: Дичоу 31/32 – Федотов 16/16.

Положение команд в группе В: Россия – 6 (2), Дания – 3 (2),Чехия – 0 (1),  Швейцария – 0 (1).  

Следующий матч сборная России проведет 12 февраля против Чехии. Начало – в 16:10 по московскому времени. 

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