Сборная России победила Данию (2:0) во втором матче на Олимпиаде-2022. Федотов вновь сыграл на ноль, забили Карнаухов и Семенов

Сборная России обыграла Данию (2:0) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Победную шайбу забросил Павел Карнаухов во втором периоде, а Кирилл Семенов поразил пустын ворота в концовке.
Вратарь россиян Иван Федотов во втором матче подряд сыграл на ноль.
- Дата проведения
- 11 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Положение команд в группе В: Россия – 6 (2), Дания – 3 (2),Чехия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).
Следующий матч сборная России проведет 12 февраля против Чехии. Начало – в 16:10 по московскому времени.