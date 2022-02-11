Сборная России победила Данию (2:0) во втором матче на Олимпиаде-2022. Федотов вновь сыграл на ноль, забили Карнаухов и Семенов

обыграла Данию (2:0) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победную шайбу забросил во втором периоде, а поразил пустын ворота в концовке.

Вратарь россиян во втором матче подряд сыграл на ноль.

Положение команд в группе В: Россия – 6 (2), Дания – 3 (2),Чехия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).

Следующий матч сборная России проведет 12 февраля против Чехии. Начало – в 16:10 по московскому времени.